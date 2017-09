PSG : Au moins trois absents contre l’OL

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Pour affronter dimanche l’Olympique Lyonnais, Unai Emery ne disposera pas de tout son effectif. Marco Verratti est toujours suspendu, tandis qu’Angel Di Maria et Javier Pastore sont blessés et ne devraient pas être retenus dans le groupe selon l'entraineur espagnol. Adrien Rabiot est lui, incertain et une décision sera prise à son égard ce samedi après les derniers examens. Le milieu de terrain français souffre des adducteurs. En revanche, aucun souci pour le déjà fameux trio Neymar-Mbappé-Cavani.