PSG : Areola, Trapp... Emery a enfin une préférence claire

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Avant d'aborder la première journée de la Ligue des Champions face au Celtic mardi, Unai Emery s'est confié sur la concurrence pour le poste de gardien de but au Paris Saint-Germain.

Depuis vendredi, et sa bourde de la tête sans conséquence finale contre Metz (1-5), Alphonse Areola est vivement critiqué du côté de Paris. Suffisamment pour relancer de plus belle le débat autour du gardien de but au sein du club de la capitale française. Remis en question par certains suiveurs du PSG, le portier de 24 ans garde pourtant la confiance d'Unai Emery, qui devrait continuer à titulariser l'international français dans la cage francilienne à l'avenir.

« Nous avons deux bons gardiens. Areola est un bon gardien, il va démontrer qu’il est là, qu’il est le gardien que nous voulons. Je suis content avec les deux. Ils travaillent tous les jours pour s’améliorer. Si Areola a commencé à jouer, c’est qu’il l’a mérité. J’ai confiance et je crois que toute l’équipe a confiance en lui », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur du PSG, qui donne désormais sa priorité à Areola plutôt qu'à Kevin Trapp, et ça, c'est une sacrée nouvelle à Paris car les deux gardiens étaient en perpétuelle concurrence depuis un an.