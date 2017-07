PSG : Areola reste à Paris, pas de mercato pour les gardiens

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le moins que l'on puisse dire est que Kevin Trapp n'a pas rassuré les supporters du Paris Saint-Germain à l'occasion de la défaite de ce week-end contre Tottenham (2-4), le portier allemand étant fautif sur un but..avant de se faire expulser. Forcément, cela a relancé les supputations sur la signature d'un nouveau gardien de but au PSG, alors que le club de la capitale semble avoir bien du mal à se décider sur qui sera titulaire à ce poste.

Quoi qu'il en soit, selon @ParisUnited6, Alphonse Areola, que l'on disait sur le départ, va finalement rester au Paris Saint-Germain avec l'objectif assumé de devenir le numéro 1, ce qu'il était en début de saison passée avant de céder sa place à Kevin Trapp. De son côté, le PSG n'envisage pas de faire venir un gardien supplémentaire, sauf éventuellement si une opportunité se présentait. Ce n'est pas gagné, car les portiers susceptibles d'apporter un vrai plus à Paris sont plutôt rares sur le marché des transferts cet été. Mais avec le changement d'entraîneur des gardiens de but intervenu cet été, les dirigeants parisiens espèrent apporter un plus. C'est à souhaiter.