PSG : Après Neymar et Alexis, un troisième dossier en suspens

Dans : PSG, Mercato, Foot Mondial.

Annoncé comme fait au cours des derniers jours, le transfert de Juan Foyth au Paris Saint-Germain aurait du plomb dans l'aile...

Alors que les dossiers Neymar et Alexis Sanchez occupent tous les esprits au sein du club de la capitale française, Paris continue de plancher sur d'autres pistes, et notamment en défense. Si les couloirs sont bien fournis depuis les arrivées de Yuri Berchiche à gauche et de Dani Alves à droite, le PSG espère toujours renforcer sa charnière centrale durant ce mercato. Et le nom de Juan Foyth revient avec insistance ces derniers temps. Annoncé tout proche de la Ligue 1, le grand espoir du football argentin n'est pas un Parisien, loin de là même.

Selon El Dia, le défenseur de l'Estudiantes hésiterait encore à rejoindre le Parc des Princes, alors même que son départ vers l'Europe est d'actualité. Refroidi par le faible temps de jeu qui l'attendrait en France, derrière Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe, le joueur de 19 ans n'aurait pas enterré l'option Tottenham. Si le club anglais n'est pas disposé à payer les 10 ME proposés par le PSG, les Spurs disposent d'un bon point au niveau sportif. Rédhibitoire pour le PSG ? Réponse dans les prochains jours...