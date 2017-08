PSG : Après Mbappé et Fabinho, Pepe Reina s'approche de Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

La signature de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est désormais imminente, mais force est de constater que l'attaquant français de Monaco ne sera probablement pas le dernier renfort du PSG lors de cet hallucinant mercato.

En effet, tandis que Paris s'active toujours dans le dossier Fabinho, avec de grandes chances d'obtenir la signature du joueur brésilien de l'ASM, @ParisUnited6 confirme que l'intérêt des dirigeants du club de la capitale pour Pepe Reina est très sérieux et que des discussions ont actuellement lieu. « Nouvelle offre du PSG pour Reina. Le joueur est déjà d'accord sur le contrat proposé par Paris. C'est Henrique qui a proposé le gardien espagnol au staff. Ces derniers ont validé. L'idée est d'avoir un gardien qui puisse être compétitif cette saison et devenir n2 l'an prochain derrière un cador du poste », précise ce compte Twitter très bien informé sur l'actualité du mercato du Paris Saint-Germain. De son côté, le gardien de but de Naples a reconnu que son avenir pourrait évoluer rapidement, même si Pepe Reina admet que « cela ne dépend pas que de moi ».