PSG : Al-Khelaifi veut se calmer avant de parler aux joueurs !

Nasser Al-Khelaïfi (président du PSG après la correction prise à Barcelone synonyme d’élimination en Ligue des champions) : « Même s'il y a deux penalties pour nous non sifflés, on ne cherche pas d'excuses. On n'a pas joué en première mi-temps. Après avoir gagné 4-0 à l'aller, perdre 6-1 au retour, c'est très difficile à accepter, mais on n'a pas le choix. Après notre victoire de l'aller, l'objectif d'aller en quarts de finale était légitime, mais on sait que dans le foot, ça ne veut rien dire. On a essayé de faire le maximum. On n'a pas réussi à se qualifier mais on va continuer. Prendre trois buts en sept minutes, alors qu'on menait 3-1 à la 88e minute, c'est très dur. Je n'ai pas encore parlé aux joueurs, ce n'est pas le moment. Tout le monde est énervé, c'est normal. On va se calmer. C'est un cauchemar pour tout le monde »