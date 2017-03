PSG : Al-Khelaïfi convoqué au Qatar, et il y joue sa place

Dans : PSG, Ligue 1.

Totalement perdu les yeux dans le vide à la fin du match à Barcelone ce mercredi soir, Nasser Al-Khelaïfi avait simplement confié sa désolation et avait insisté sur le fait qu’il ne fallait pas réagir à chaud après une telle déception.

Visiblement, le président parisien avait besoin de l’avis de ses supérieurs pour gérer cette déconvenue sans précédent puisque, comme le narre L’Equipe, il a pris la direction du Qatar directement après la fin du match à Barcelone. Un trajet qui a rapidement débouché avec une rencontre en compagnie de l’Emir du Qatar, pour qui les performances européennes du PSG sont cruciales, lui qui avait très mal vécu l’humiliation face au Manchester City d’Abu Dhabi la saison passée.

Mais cette fois-ci, ce n'est pas la faute de Laurent Blanc, et c’est clairement la politique d’Al-Khelaïfi qui est remise en cause. Si le dirigeant ne devrait pas sauter immédiatement, sa mansuétude avec les joueurs qui se permettent de plus en plus de choses depuis l’affaire Aurier provoque l’incompréhension, à Paris comme au Qatar. Ajoutez à cela la nomination de Patrick Kluivert et les choix peu inspirés du mercato estival, et vous retrouvez un Nasser al-Khelaïfi qui pourrait bien faire les frais d’une saison particulièrement décevante si jamais le PSG n’était pas champion de France en fin de saison.