PSG : Al-Khelaifi a verrouillé sa star pour deux ans de plus

Dans : PSG, Ligue 1.

Tandis que la cellule recrutement du Paris Saint-Germain s'active pour trouver un attaquant supplémentaire lors du mercato d'hiver, Nasser Al-Khelaifi a lui décidé de boucler au plus vite la prolongation de contrat d'Edinson Cavani. Et selon L'Equipe, cela va rapidement se concrétiser puisqu'El Matador va signer pour deux ans de plus au PSG, avec bien évidemment un bonus financier à la clé. L'actuel meilleur buteur de Ligue 1 sera alors lié avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2020.

L'officialisation de cette bonne nouvelle pour les supporters du PSG devrait intervenir d'ici une à deux semaines, les derniers détails de cette prolongation étant actuellement en train de se régler, sans que cela puisse changer la donne. Après avoir prolongé Thiago Silva, c'est un deuxième cador que le Paris Saint-Germain a décidé de conserver plus longtemps, envoyant ainsi un signal à ceux qui estimaient que le projet qatari au PSG était déjà revu à la baisse. Le Paris Saint-Germain est là pour durer et Edinson Cavani devrait y contribuer, lui qui avait signé à Paris en 2013 pour 64ME.