Le PSG sort un énorme match et explose Barcelone !

Auteur d’un match époustouflant, le PSG a survolé son huitième de finale face au Barcelone, s’imposant en toute logique sur le score surréaliste de 4-0. Une énorme avance avant le retour au Camp Nou, pour ce qui est très probablement la meilleure performance de l’ère QSI à Paris.

Attendu au tournant comme jamais cette saison, Unai Emery et le PSG se devaient de marquer les esprits d’entrée de jeu contre le FC Barcelone. Cela débutait avant le coup d’envoi, avec la titularisation de Di Maria à la place de Lucas. Un choix payant lors d’une première période de rêve disputée par les Parisiens. Dans l’engagement et la précision technique, le PSG déroulait parfaitement, et les occasions commençaient à venir devant une défense barcelonaise aux abois. Cavani hésitait et se faisait contrer sur un centre parfait de Di Maria (6e) avant que Ter Stegen ne se détende sur une frappe à bout portant de Matuidi (11e). Cela finissait par payer avec un coup-franc devant la surface provoqué par Draxler, et transformé par Di Maria (1-0, 18e). Le PSG ne baissait pas de pied, et ter Stegen sauvait son camp sur un tir en angle fermé de Draxler (34e). L’Allemand, intenable, trouvait finalement la mire après un splendide décalage de Verratti, grâce à un ballon récupéré par Rabiot dans les pieds de Messi s’il vous plait (2-0, 40e). Le score à la pause était logique, les Catalans n’ayant eu qu’une occasion, avec une belle parade de Trapp devant Gomes, après un bon décalage de Neymar (27e).

Après le repos, Paris avait le mérite de ne pas baisser le pied, et de continuer à asphyxier les Espagnols. Cela payait toujours, avec notamment une superbe action collective conclue d’un tir enroulé sous la lucarne pour Di Maria, pour un 3-0 irréel (3-0, 55e). En pleine confiance, le PSG enchainait avec notamment un déboulé impressionnant de Meunier, pour un service en or sur Cavani, qui concluait d’un tir en force au premier poteau (4-0, 71e). En fin de rencontre, Barcelone poussait, mais tout réussissait au PSG, avec notamment une tête à bout portant d’Umtiti sur le poteau (83e). Le tableau d’affichage indiquait toujours 4-0 au bout des arrêts de jeu, pour conclure ce match parfait des Parisiens, qui ont un pied et demi en quart de finale de la Ligue des Champions.