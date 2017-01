FCN-PSG : Verratti, coupable « d'une tricherie » selon l'arbitre

Dans : PSG, Ligue 1, FC Nantes.

Johan Hamel, arbitre de Nantes - PSG, s'explique sur le carton jaune donné à Marco Verratti pour une passe en retrait à Trapp de la tête (30e) : « Marco Verratti contourne délibérément de façon inconvenante le texte de loi. C'est une tricherie, que le gardien se saisisse du ballon ou non. Le législateur prévoit que le joueur soit sanctionné pour ce geste antisportif. J'ai pris le temps de siffler cette infraction, mais dans mon esprit, c'était clair. C'est une phase de jeu un peu atypique, qui nécessitait une explication. On est là pour prendre ce type de décisions. On est préparés à ça », a-t-il déclaré sur Canal+.