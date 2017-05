Catastrophe de Furiani : Le message poignant du PSG pour Bastia

Dans : PSG, Ligue 1, Bastia.

Même s’il est généralement mal accueilli en Corse, le PSG n’en oublie pas son devoir de mémoire. En ce jour du 5 mai et du 25e anniversaire de la catastrophe de Furiani, le club de la capitale a publié un message en hommage aux victimes de la tragédie qui avait provoqué la mort de 18 personnes en 1992, avant un match de Coupe de France entre Bastia et Marseille. A la veille du match entre le PSG et le club corse, ce message de compassion et de solidarité a été publié.

« NOUS N'OUBLIERONS JAMAIS

Le 5 mai 1992, la Corse et le monde du football furent frappés par l'effondrement d’une tribune du Stade Armand-Cesari, à Furiani.

Ce drame entraîna le décès de 18 personnes et fit également 2 500 blessés avant une demi-finale de Coupe de France qui devait opposer le Sporting Club de Bastia à l’Olympique de Marseille. Vingt-cinq ans après cette catastrophe, le Paris Saint-Germain tient à témoigner sa profonde solidarité avec tous ceux, de Corse et d’ailleurs, pour qui cette journée du 5 mai sera à jamais synonyme de douleur et de chagrin. A la veille de la venue au Parc des Princes du SC Bastia, que la Corse sache que nous n’oublierons jamais Furiani », a fait savoir le PSG dans un communiqué.