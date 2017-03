Barça-PSG : Ch. Gourcuff déçu par deux joueurs parisiens

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Après l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions à Barcelone (6-1), Christian Gourcuff a livré son analyse.

Depuis mercredi soir, tout le monde crache son venin sur les joueurs parisiens après leur humiliation contre le Barça en huitième de finale retour de C1 (6-1). Si tout le club francilien est pointé du doigt dans cette déroute, Christian Gourcuff n'a pas hésité à plomber plusieurs éléments. D'après l'entraîneur, Unai Emery n'est pas le principal responsable, mais ce sont les joueurs qui ont sombré, et notamment dans l'entrejeu, où Rabiot et Verratti ont été incapables de relancer le ballon. Gourcuff critique aussi l'arbitrage et souligne un brin de malchance.

« Ce sont des choses qui arrivent. C'est lié à un contexte psychologique particulier, et il y a ce penalty sur Suarez pas évident qui change la donne... J'ai été étonné que Paris ne ressorte pas mieux le ballon en dépit de cette énorme pression. J'ai rarement vu le PSG ne pas pouvoir enchaîner les passes, notamment des joueurs aussi à l'aise que Rabiot ou Verratti. Paris a pris un but très tôt et ça a changé le rapport de force. Jouer bas, je ne pense pas que ce soit la volonté d'Emery, mais c'est lié à cette incapacité à ressortir le ballon. Mais les buts, ça reste deux penalties, deux coups francs et un csc. Je plains les Parisiens car ça fait mal à la tête un tel retournement de situation. À 4-1, on sent que dans les têtes, ça peut arriver. Les Parisiens sont tétanisés et le gardien doit être important dans ces situations-là... Pour le PSG, c'était un objectif. Et tout ça est lié au résultat de l'aller. Le vertige est plus grand. Et le basculement est violent », a lancé, sur France Football, l'entraîneur de Rennes, qui estime donc que le 4-0 du match aller était finalement... un bien pour un mal.