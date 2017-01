OL : Yanga-Mbiwa se mouille sur les chances de finir sur le podium

Dans : OL, Ligue 1.

Solide face à Marseille, Mapou Yanga-Mbiwa continue d’enchainer les matchs en défense centrale même s’il change quasiment tout le temps de compère en charnière.

Cela ne dérange pas l’ancien romain, qui après un début de saison délicat, retrouve sa rage et son efficacité, au point d’être de loin le défenseur central le plus utilisé par Bruno Genesio. Néanmoins, Yanga-Mbiwa le sait très bien, les choses vont très vite dans un sens comme dans l’autre, et il n’oublie pas que lui et toute son équipe avaient pris le bouillon à Caen une semaine avant de sortir un gros match contre l’OM. C’est cette fameuse irrégularité qui coûte actuellement le podium aux Lyonnais, et c’est ce qu’il faut donc corriger pour avoir une chance de doubler Nice.

« Après Caen, on a été beaucoup critiqué et c’était normal. Contre les gros, la motivation vient toute seule. Face aux équipes moyennes, on doit être mentalement plus costaud pour se mettre le cul par terre et gagner ce genre de matches. Car ce sont eux qui nous font avancer. Pour le podium, c’est du 60-40. Nice paraît le plus accessible. On le recevra ainsi que Monaco, mais il faut avant tout être régulier », a livré le défenseur international, qui estime que, malgré le retard, son équipe a toutes les cartes en mains pour aller chercher cette fameuse place sur le podium. A confirmer contre Lille et Saint-Etienne, dans des matchs qui devront confirmer l’embellie lyonnaise.