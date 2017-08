OL : Une légende annonce le retour du grand Fékir

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France.

Toujours resté dans les petits papiers de Didier Deschamps même quand il a connu des périodes difficiles, Nabil Fékir pourrait être un joueur qui compte chez les Bleus en cette année de Coupe du monde. Le nouveau capitaine de l’OL a en tout cas bien lancé sa saison, avec une forme physique impeccable, une perte de poids évidente et un ballon qui lui colle toujours au pied. Résultat, sur ses neuf derniers matchs de L1, Fékir cumule six buts et deux passes décisives. Autant d’atouts qui ne laissent pas insensibles Didier Deschamps, qui espère le fameux Fékir qui avait ébloui la France en 2014-15.

« Sa transformation athlétique se voit. Il a fait un travail conséquent pour se remettre à niveau. Il est fit, il est affûté, cela se voit. C'est le Nabil avant sa blessure qui est de retour », a livré le sélectionneur national, qui sait que ce souhait est partagé par tous les supporters lyonnais.