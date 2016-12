OL : Une invraisemblable rumeur envoie Costil à Lyon

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Nos confrères de la Gazzetta ont-ils confondu l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais ? On peut se poser la question ce mardi en lisant sur le site du grand quotidien sportif italien que l'OL serait intéressé par la venue de Benoit Costil lors du mercato, le club rhodanien étant, selon notre confrère, en concurrence avec la Fiorentina dans ce dossier.

On le sait, le gardien de but du Stade Rennais arrive en fin de contrat et il a d'ores et déjà prévenu qu'il allait quitter la club breton et ne pas prolonger. Alors, plusieurs rumeurs ont circulé sur les éventuels points de chute de Benoît Costil, l'OM ayant été très régulièrement cité, notamment l'été dernier lorsque Steve Mandanda est parti à Crystal Palace. Mais jamais, du moins jusqu'à aujourd'hui, le nom de l'OL était sorti, ce qui semble relativement normal. En effet, le club de Jean-Michel Aulas a ce qu'il faut avec Anthony Lopes, le gardien de but international portugais n'ayant pas réellement à rougir d'une éventuelle comparaison avec son homologue tricolore. Autrement dit, on ne voit pas réellement pourquoi l'Olympique Lyonnais pourrait faire venir Benoît Costil, à moins que le départ d'Anthony Lopes soit d'ores et déjà programmé....