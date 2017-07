OL : Une destination familiale surprise pour Ghezzal ?

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Actuellement libre de tout engagement, Rachid Ghezzal n’a pas encore trouvé chaussure à son pied. Courtisé un temps en Angleterre, puis en Espagne, l’ailier natif de Décines songe visiblement à rejoindre une formation italienne. La Roma et le Milan AC se sont intéressés à son avenir, mais cela ne semble plus être le cas. Le joueur formé à l’OL pourrait bien tout de même évoluer en Italie cette saison, mais dans un club nettement moins prestigieux. Selon Calcio Mercato, il y a un club de Serie A qui pourrait avoir ses chances au mois d’août si jamais le joueur ne trouvait toujours pas preneur.

Il s’agit de Crotone, qui a des liens privilégiés avec son frère et agent, puisqu’Abdelkader Ghezzal y a débuté sa carrière de manière plutôt prometteuse entre 2005 et 2008. Buteur respecté, le grand frère de Rachid aurait récemment repris contact avec Giuseppe Ursino, le directeur sportif du club calabrais. Des retrouvailles cordiales et qui pourraient laisser place à des discussions plus concrètes sur l’avenir de l’ailier de 25 ans, qui devra toutefois revoir ses prétentions salariales à la baisse s’il venait à rejoindre la formation de Crotone, qui n’est pas connue pour être très dépensière au mercato.