OL : Un trio de feu en attaque, mais ça ne vaut pas Neymar avoue Aulas

Dans : OL, Mercato, PSG.

Suite à la première défaite estivale de l'Olympique Lyonnais face à l'Inter Milan ce lundi (0-1), Jean-Michel Aulas a fait un point complet sur le mercato et la saison à venir.

Cet été, le club rhodanien a fait sa mue. En se séparant de plusieurs joueurs locaux comme Lacazette, parti à Arsenal pour 53 ME, Tolisso, transféré au Bayern pour 41,5 ME, Gonalons ou Ghezzal tout en recrutant six nouveaux joueurs, de Mariano à Marcelo en passant notamment par Traoré, Marçal et Tete, l'OL a bouleversé son effectif pour retrouver les sommets. En manque de titre depuis son dernier trophée en 2012, Jean-Michel Aulas espère en tout cas que la nouvelle troupe de Bruno Genesio répondra aux attentes.

« Après ce mercato, on pense être équipé pour la saison. On verra s'il y a des opportunités sur le mercato, mais on ne piste pas d'autre attaquant. Vu son match contre l'Inter, Mariano Diaz va beaucoup apporter à l'OL. Bertrand Traoré, notre grand coup de l'été, peut jouer devant, tout comme Memphis. Et on dispose de trois jeunes talents dans notre centre. Cet été, on a pris des risques. Il fallait faire évoluer ce groupe qui n'avait rien gagné. On a décidé de changer les choses car on a l'ambition de gagner à nouveau des titres. Pour l'instant, les choses se passent bien. Avec notre stratégie économique équilibrée, on peut concurrencer des clubs comme le Bayern ou Arsenal à moyenne échéance, mais nous ne sommes pas dans la même logique que le PSG. Pour Neymar, si les chiffres sont vrais, la logique de Paris n'est pas cohérente par rapport au championnat de France... », a lancé, sur les ondes de RMC, le président Aulas, qui espère donc mettre à profit son mercato estival dépensier, estimé à 50 ME, pour concurrencer Paris, en passe de recruter Neymar pour 222 ME...