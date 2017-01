OL : Umtiti fait une triste confidence sur l'avenir de Lacazette

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Dans les petits papiers du FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Alexandre Lacazette est finalement resté à l'Olympique Lyonnais cette saison... Mais son départ n'est que partie remise selon Samuel Umtiti.

Malgré son transfert au Barça, Samuel Umtiti continue de suivre attentivement les performances de son club formateur, l'Olympique Lyonnais. Sur le Canal Football Club, le défenseur central l'a même confié sans détour : « Je ne pourrai jamais arrêter de suivre l'OL, je suis un Gone jusque la fin de mes jours ». Au sein de l'effectif lyonnais, Umtiti reste notamment en contact avec Alexandre Lacazette. Ce dernier a d'ailleurs failli l'imiter lors du dernier mercato puisque le buteur vedette de Lyon était courtisé par Barcelone, avant le recrutement de Paco Alcacer, mais aussi par des club anglais. S'il est finalement resté dans la capitale des Gaules pour une saison de plus, le départ de Lacazette est inévitable selon Umtiti.

« La rumeur Lacazette l’été dernier ? Bien sûr j’aurais été le plus heureux s’il avait été là avec moi. Glisser son nom au coach ? Là je suis nouveau, mais petit à petit je vais mettre une lettre et ça va finir par Alexandre Lacazette. J’ai beaucoup de respect pour l’Olympique Lyonnais, c’est l’un des plus grands clubs français, mais au bout d’un moment, oui, il peut partir pour progresser. Il aura cette envie, je connais son caractère. Il attend le bon moment », a avoué le défenseur du Barça, qui estime donc Lacazette aura besoin d'aller voir ailleurs lors des prochaines saisons pour franchir un nouveau cap.