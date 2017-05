OL : Très déçu, Lacazette refuse d'évoquer son avenir

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Alexandre Lacazette, attaquant de l’Olympique Lyonnais, après l’élimination face à l’Ajax Amsterdam : « Je pense que cette double confrontation est à l’image de notre saison, on passe du pire au meilleur. On avait comme consigne de démarrer fort, on aurait pu être plus dangereux. En fin de match, on a failli le faire, parfois comme pour Maxwell c’est passé à quelques centimètres. Tant mieux pour l’Ajax. De mon côté, j’ai marqué, mais j’aurais préféré ne pas le faire et qu’on élimine l’Ajax. C’est notre saison. Je ne sais pas si c’est la fin d’une génération, ce n’est pas le moment d’en parler. Mon avenir ? Ce n’est pas le moment d’en parler non plus ».