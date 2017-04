OL : Quand Genesio s'inspire de Guardiola et Ancelotti

Dans : OL, Foot Europeen, Ligue 1.

Bruno Genesio va terminer sa première saison complète aux commandes de l'Olympique Lyonnais et l'entraîneur rhodanien continue donc d'accumuler de l'expérience, malgré les critiques assassines de nombreux supporters de l'OL. Se confiant dans France-Football, Bruno Genesio évoque les entraîneurs qui sont pour lui des modèles à suivre. Pas de surprise, le coach de l'Olympique Lyonnais fait dans le classique et dans le très haut de gamme.

« Mon premier modèle est Pep Guardiola. C’est un entraîneur capable d’inventer des choses. Il est comme un styliste de mode. Il change ses joueurs de poste pour créer des animations. Il arrive à tirer le maximum de son effectif avec de la réussite dans ses initiatives. Le second est Carlo Ancelotti. Il inspire la sérénité et dégage beaucoup de charisme. Il a aussi une grande humilité. C’est une force tranquille. J’ai eu la chance de passer une semaine avec lui au Real Madrid. Il m’avait dit qu’il acceptait de me recevoir car j’étais un entraîneur de football comme lui. Il m’a presque traité d’égal à égal pendant tout mon stage », témoigne Bruno Genesio, qui espère pouvoir se servir de ces deux modèles prestigieux dans son travail quotidien à l'Olympique Lyonnais. L'OL n'a rien à craindre s'il y parvient.