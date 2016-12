OL : Puel revient sur une décision forte de ses années lyonnaises

Dans : OL, Ligue 1, Premier League.

Ancien coach de l’Olympique Lyonnais qui avait très difficilement terminé son passage dans le Rhône, Claude Puel a depuis tourné la page grâce à ses succès avec Nice puis son bon début de parcours avec Southampton. Cette semaine, il a croisé Tottenham et son gardien emblématique Hugo Lloris, qu’il a côtoyé à Lyon, et en avait fait même son capitaine. Alors pour le technicien français, ce n’est pas une surprise de voir le gardien des Spurs être incontournable en équipe de France, mais aussi être cité parmi les meilleurs portiers de Premier League.

« Hugo a vraiment un très bon niveau. Il a du caractère, de la stabilité et cela fait de lui un bon capitaine. Je l’ai eu sous mes ordres à Lyon et je l’ai rapidement nommé capitaine. Il était pourtant jeune, mais cela a toujours été un joueur important. Je lui ai donné le brassard parce qu’il donnait l’exemple, sur et en dehors du terrain. Il parle bien, explique quand cela ne va pas, il arrive à très bien analyser les situations », a souligné Claude Puel, qui avait régulièrement donné le brassard à Lloris malgré la présence de joueurs comme Lisandro Lopez ou Cris dans le vestiaire.