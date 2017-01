OL : Projectiles, simulation, Aulas était chaud après Lyon-Lille

Dans : OL, Ligue 1, LOSC.

En dehors de la malédiction du match à 17h00 (six défaites pour sept matchs joués à cet horaire), Lyon n’avait pas vraiment vu venir cette défaite à domicile face à Lille alors que la nette victoire face à l’OM semblait avoir lancé la machine. Mais dans un match houleux marqué par le doublé de l’ancien lyonnais Yassine Benzia, cela a beaucoup chauffé en fin de rencontre. Entre le gain de temps des joueurs lillois, les boulettes de papiers et autres projectiles lancés sur la cage de Vincent Enyeama, et le comportement du gardien lillois, touché au genou dans un choc, qui se relève et se rallonge quand l’arbitre décide d’arrêter le jeu, Jean-Michel Aulas avait beaucoup de choses à dire après la rencontre.

« Ils ont gagné 15 minutes avec de faux arrêts de jeu. Leur gardien a été victime d’un jet de papier, c’est vrai, mais il a aussi simulé des blessures en plus de prendre tout son temps pour dégager. Cela ne justifie pas leur attitude mais je sais que nos supporters, épris d’équité, peuvent se défouler en lançant des boulettes de papier, ça n’a jamais blessé personne », a lancé dans L'Equipe le président lyonnais après la rencontre, qui omet de signaler que certains projectiles lancés n’étaient clairement pas de simples boulettes de papier.