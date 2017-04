OL : Pas de grippe ni de gastro, mais un gros turn-over contre Bastia

Dans : OL, Ligue 1, Bastia.

Voilà qui ne fera certainement pas plaisir aux équipes qui luttent pour le maintien en compagnie du SC Bastia, mais Bruno Genesio a fait savoir qu’il allait très largement faire tourner son équipe pour le match de ce samedi en Corse.

Et cela n’a rien à voir avec les propos de François Ciccolini, qui après le match aller en novembre dernier, avait promis l’enfer aux Lyonnais. « Quand il faudra venir à Bastia, il ne faudra pas avoir la grippe, ni la gastro », avait prédit le coach du Sporting. Mais entre les deux matchs face à Besiktas, le turn-over va être de rigueur, alors que Mathieu Valbuena est forfait (cheville) et qu’Emanuel Mammana est incertain (genou).

« Il y aura une rotation pour ce match car on veut préparer au mieux le match retour. On est souvent passés à travers entre deux rendez-vous européens. Je pense qu’il est très important de bien préparer Bastia. On a été échaudés contre Lorient. J’espère qu’on en tirera des enseignements. La maturité est de se servir de nos erreurs et de ne plus les reproduire. On devra afficher un autre visage à Bastia. On a laissé passer une opportunité samedi dernier de conforter notre quatrième place donc il faudra cette fois prendre les trois points à Bastia. On n’a pas de crainte pour ce déplacement », a tout de même précisé l’entraineur lyonnais, qui sait que ce sera beaucoup plus chaud à Istanbul jeudi prochain.