OL : Nice pourrait recruter un joueur mis à la cave par Genesio

Dans : OL, Mercato, OGCN.

Leader à la trêve, l’OGC Nice est bien loin de se satisfaire de cette situation. Car au mois de janvier, entre la CAN et les absents pour suspensions ou blessures, il ne faudra pas flancher avec les ogres que sont le PSG, Monaco et aussi Lyon derrière.

Pour se renforcer, les dirigeants azuréens travaillent sur plusieurs pistes, et certaines assez prestigieuses comme celles menant à Memphis Depay ou Yacine Brahimi. Mais un plan B se trouve beaucoup plus près, puisque Nice Matin affirme que Nice a conservé le contact avec l’entourage de Clément Grenier, et pourrait passer à l’action dans le courant du mois de janvier si jamais ses premiers choix ne parvenaient pas à se réaliser.

Une perspective qui pourrait intéresser le joueur complètement barré à Lyon, et qui rejoindrait un club très ambitieux et au jeu léché. Surtout que l’OL a déjà fait savoir qu’il ne serait clairement pas gourmand au sujet de son départ, même provisoire. Au point de le laisser partir facilement chez un concurrent pour le podium ?