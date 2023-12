Zack Nani terrifié par la différence entre l’OL et l’OM

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, l'OM s'est largement imposé contre l'OL au Vélodrome au terme d'un match dominé de la tête et des épaules par les Marseillais (3-0).

Après une adaptation difficile, Pierre-Emerick Aubameyang a enfin lancé cette saison avec trois matchs aboutis face à l’Ajax, Rennes et l’Olympique Lyonnais. Auteur d’un but et deux passes décisives face aux Gones, l’international gabonais a fait beaucoup de mal aux défenseurs de l’OL. Dans son live sur Twitch après la défaite lyonnaise face à l’Olympique de Marseille, Zack Nani est revenu sur la prestation du n°10 phocéen. Pour le streameur, supporter assidu de l’OL et très inquiet pour l’avenir de son club, il est clair que « Auba » a fait énormément de mal à l’équipe de Pierre Sage. Dans tous les bons coups, l’ancien capitaine d’Arsenal s’est montré déterminant et décisif. Zack Nani cite également des joueurs tels que Veretout ou Ounahi, qui ont permis à Marseille de prendre nettement le dessus sur Lyon au milieu de terrain. Plus globalement, la différence était énorme entre le niveau des joueurs de l'OM et ceux de l'OL pour espérer quoi que ce soit dans l'esprit du supporter lyonnais.

« Je suis désolé mais Antho Lopes fait une très mauvaise saison. Quand tu prends les statistiques et les datas avancées, quand tu regardes les gardiens qui surperforment, et bien tu vois que Lopes sous-performe. C’est-à-dire qu’il prend plus de but que ce qu’il aurait dû prendre par rapport aux occasions subies. Après je ne l’insulte pas mais je pense sincèrement qu’il fait une mauvaise saison. Après les deux premiers buts, l’OM était en maîtrise avec des joueurs à des kilomètres techniquement de ceux de l’OL » regrette Zack Nani sur sa chaîne Twitch avant de poursuivre sur les joueurs de l’OM qui ont fait très mal à Lyon mercredi soir au Vélodrome.

Veretout, Ounahi et Aubameyang ont fait mal à l'OL

« Un joueur comme Veretout, je le trouve trop fort, il nous a démolis. Ounahi avec sa touche technique a été bon, Harit aussi même s’il s’est fait reprendre une ou deux fois par Gattuso. A côté de ça, Aubameyang fait un sale match. Le mec ne marque pas de but pendant des semaines, il se réveille cette semaine avec des buts contre l’Ajax et Rennes et ça se conclut magnifiquement contre l’OL avec deux passes décisives et un but. Pour moi le meilleur offensivement sur ce match, c’est Aubam » juge Zack Nani, pour qui les effectifs de l’OL et de l’OM sont tout simplement incomparables tant il y a plus de talent dans les rangs phocéens. Un constat difficile à digérer pour les supporters lyonnais, plus que jamais lanterne rouge du championnat après leur défaite en Provence ce mercredi.