OL : Memphis Depay fait des promesses à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé à l'Olympique Lyonnais lors du mercato d'hiver 2017, Memphis Depay a rendu des copies inégales sous ses nouvelles couleurs. Auteur du but de la saison 2016-2017 en Ligue 1, c'était contre Toulouse, l'attaquant néerlandais va désormais devoir prouver qu'il est bien un joueur capable de booster l'OL de manière durable.

Et ce dimanche, à la veille du match Lyon-Inter, qui se dispute en Chine, Memphis Depay a confié qu'il était très motivé pour apporter le meilleur de lui même à l'OL, reconnaissant qu'il avait eu besoin d'un temps d'adaptation. « Je pense que mes 6 premiers mois à Lyon ont été bons. Je devais prendre le temps de m’adapter au jeu de l’équipe, connaître mes nouveaux partenaires, l’entraîneur. Il fallait avancer étape par étape, que je me remette en forme en enchaînant les matchs afin de me sentir au mieux. J’attends avec impatience cette nouvelle saison. J’espère marquer plus de buts. Je tiens avant tout à remercier le coach et mes coéquipiers. Ils m’ont beaucoup aidé à mon arrivée, ils ont tous fait beaucoup d’efforts avec moi. J’appartiens à l’OL, ce club est devenu ma famille », a expliqué l’attaquant néerlandais, toujours aussi affûté physiquement.