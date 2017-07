OL : Marcelo, loft, un avant-centre, le point mercato

Dans : OL, Mercato.

Présent ce jeudi en conférence de presse pour faire le point sur la préparation lyonnaise, Bruno Genesio profite pleinement de l’absence du traditionnel stage à Tignes pour suivre de près les gros dossiers.

Ainsi, les mouvements devraient continuer dans les prochains jours, avec l’annonce de la signature imminente de Marcelo en provenance de Besiktas. « Marcelo est un joueur qui répond aux différents critères que l'on cherchait. Il a une mentalité de leader et entre dans notre budget. On attend son arrivée en début de semaine prochaine. Florian Maurice l'a vu à plusieurs reprises. C'est un ensemble de choses qui nous a poussé à le recruter. Une fois qu'on l'aura pris, on s'arrêtera là au poste de défenseur central. On en compte 6 dans l'effectif, c'est pas mal, voire même trop. L'idéal serait d'en avoir 4 à ce poste. Mais je ne ferais pas de "loft" comme c'est le cas dans certains clubs. Je respecte les joueurs, les hommes. Ils sont à ma disposition et on verra ce qu'il se passera jusqu'à la fin du mercato », a prévenu l’entraineur lyonnais, qui invitera tout de même Nicolas Nkoulou et Mapou Yanga-Mbiwa, à se trouver un nouveau club sous peine de passer une bonne partie de la saison dans les tribunes du Groupama Stadium.

Et en ce qui concerne le recrutement d’un autre attaquant, Genesio a confirmé la tendance, qui est de rester aux aguets sur cette possibilité. « On prend notre temps sur le dossier de l'avant-centre. On a fait venir Mariano, en qui on croit vraiment. On veut lui faire confiance mais on saisira les opportunités susceptibles de se présenter à nous », a assuré l’entraineur lyonnais, qui se retrouve dans la même position que l’été dernier, où l’OL avait longtemps hésité avant de conclure un peu en catastrophe la venue de Mateta et la quasi-signature d’Adebayor.