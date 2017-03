OL : Mammana le futur crack, un autre club espagnol y croit

Dans : OL, Liga, Mercato.

Recruté l’été dernier pour 7,5 millions d’euros, Emanuel Mammana ne répond pas totalement aux attentes de l’Olympique Lyonnais.

Malgré son statut de titulaire aux côtés de Mouctar Diakhaby, le défenseur central de 21 ans n’a pas encore justifié son excellente réputation. Mais il faut croire que cela n’affecte pas sa cote sur le marché des transferts. Comme nous vous l’indiquions mercredi, le FC Valence aurait supervisé l’Argentin en vue d’un transfert lors du prochain mercato estival.

Et toujours selon Superdeporte, un deuxième club espagnol serait sur le coup, à savoir Villarreal. Comme le premier prétendant cité, l’actuel cinquième de Liga suit l’évolution de Mammana depuis de nombreuses années. Mais du côté de Lyon, on croit aussi au potentiel de l’ancien joueur de River Plate. Il serait donc surprenant de voir le président Jean-Michel Aulas lui accorder un bon de sortie à peine un an après son arrivée.