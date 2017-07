OL : Lyon victime de la surenchère de Besiktas pour Marcelo

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Ces dernières semaines, l’Olympique Lyonnais a enchaîné les conférences de presse et les nouvelles recrues. Mais pour s’attacher les services du futur pilier de sa défense, la direction rhodanienne galère. Priorité de Bruno Génésio, Marcelo (Besiktas) n’a toujours pas quitté la Turquie. Et malgré des annonces de la presse turque mardi soir faisant état d’un éventuel accord entre l’OL et le Besiktas, il semblerait que l’affaire ne soit pas bouclée. Le dossier aurait même pris une nouvelle tournure au cours des dernières heures selon les informations du journal L’Equipe.

Effectivement, le Besiktas Istanbul, dont un des dirigeants disait mardi qu'il était prêt à libérer le défenseur contre une belle offre, aurait finalement décidé de conserver le joueur dans son effectif. Tout cela ressemble bien évidemment à une ultime tentative pour gratter quelques centaines de milliers d'euros en plus pour Marcelo, le prix de 9ME étant désormais évoqué. Jean-Michel Aulas n’a pas encore dit son dernier mot. Ainsi, Lyon devrait formuler ce mercredi une nouvelle proposition aux dirigeants du Besiktas. Sans doute la dernière. Elle sera donc décisive…