OL : Lyon se bouge - un peu tard - pour ce dossier chaud du mercato

Dans : OL, Mercato.

Apparu chez les pros en début de saison quand l’infirmerie affichait complet, Jordy Gaspar avait montré quelques qualités avant de retomber dans l’anonymat relatif en raison des retours de Rafael et Jallet.

Mais le jeune défenseur lyonnais réapparait souvent dans les rubriques en raison de son statut, lui qui sera libre de rejoindre le club de son choix en fin de saison, et est toujours stagiaire à l'OL. Jean-Michel Aulas s’est souvent montré très optimisme au sujet de l’issue favorable de ce dossier, mais c’était également le cas pendant plusieurs mois avec Rachid Ghezzal. A quatre mois de la fin de son contrat, Gaspar n’a pour le moment pas trouvé de terrain d’entente avec Lyon, alors qu’il est suivi de près par plusieurs clubs, dont le Milan AC et Liverpool.

Selon TF1, cela pourrait changer puisque Lyon a effectué une offre de contrat ferme à son jeune défenseur de 19 ans. Une offre de premier contrat professionnel longue durée selon la première chaine, qui laisse toutefois entendre que cela pourrait être trop tardif, le joueur ayant déjà des vues et des propositions intéressantes venues de différents clubs européens. Il faut dire, qu’avec aucune apparition dans l’élite depuis le mois de novembre, et le fait que Jallet et Rafael ont de grandes chances de rester à Lyon la saison prochaine, le natif de Saint-Priest en Jarez, à quelques mètres de Geoffroy-Guichard, pourrait bien ne pas donner suite à la proposition de son club formateur.