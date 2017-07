OL : Lyon privatise son loft pour Maciej Rybus

Dans : OL, Ligue 1.

Désireux de mettre tout le monde sur un pied d’égalité, Bruno Genesio a fait savoir qu’il ne mettrait personne de côté en ce début de saison, même si de nombreux départs sont prévus en défense, notamment dans l’axe.

Cette intention louable va tout de même sacrément élargir son groupe, alors que tout le monde ne pourra pas avoir sa chance, notamment en défense centrale avec en plus l’arrivée de Marcelo. Il y a toutefois une exception à la règle, et elle concerne Maciej Rybus. Le Polonais a bien fait savoir dernièrement que son seul espoir de continuer à Lyon était de voir l’entraineur se faire remplacer, ce qui n’a pas été le cas.

Forcément, de tels propos ont mis un terme définitif à l’avenir de l’arrière gauche au sein du club rhodanien, et selon Le Progrès, Rybus s’est entrainé à part et en solo cette semaine, alors que son départ est toujours espéré prochainement. « Il a émis le souhait de quitter le club, on trouvera la meilleure solution », a expliqué l’entraineur lyonnais, qui sait que son joueur a des touches dans le championnat russe.