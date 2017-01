OL : Lyon prêt à mettre 3 ME sur son futur arrière gauche

Dans : OL, Mercato, Ligue 2.

Cela n’a pas été identifié comme le problème majeur de l’effectif lyonnais, mais il y a bien un manque qui a été repéré au poste d’arrière gauche en cette première partie saison.

Maciej Rybus se positionne plus comme un véritable homme de couloir, voire ailier, laissant le seul Jérémy Morel à ce poste, sans forcément convaincre, notamment sur l’apport offensif. Résultat, Lyon cherche un arrière gauche cet hiver et pourrait bien avoir trouvé son bonheur. Suivi depuis quelques temps déjà, Ferland Mendy fait l’objet de négociations entre son club du Havre et l’Olympique Lyonnais. Le joueur, également suivi par l’AS Monaco, est partant pour l’aventure dans le Rhône, mais les négociations bloquent à l’heure actuelle, affirme France Football.

Le Havre souhaiterait vendre son joueur mais le récupérer en prêt pour finir la saison et tenter d’aller chercher la montée en Ligue 1 avec lui. De son côté, Lyon veut bien un transfert, mais sec, pour récupérer et éventuellement solliciter ce jeune prometteur, quitte à mettre une somme entre 3 et 4 ME pour rafler la mise. A 21 ans, le joueur passé chez les jeunes du PSG devrait en tout cas changer d’air en ce mois de janvier, même si, une fois encore, Monaco pourrait se réveiller avec la volonté d’en faire la doublure de Benjamin Mendy pour l’avenir.