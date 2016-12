OL : Lyon passe à 6 ME avec bonus pour Pépé

Dans : OL, Mercato, SCO, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais est passé aux choses sérieuses concernant Nicolas Pépé. L’ailier angevin qui va bientôt partir à la Coupe d’Afrique des Nations pourrait bien avoir un choix crucial à effectuer avant de s’envoler pour le Gabon. En effet, si de nombreux clubs le suivent depuis quelques semaines et notamment son apparition avec les Eléphants face à la France, Lyon a accéléré dans ce dossier.

Selon France Football, les dirigeants rhodaniens ont effectué une offre de 6 ME, bonus compris, pour recruter directement l’international ivoirien. Loin des 10 ME demandés par le SCO pour laisser filer son attaquant, mais une proposition qui montre toutefois le sérieux intérêt de la cellule de recrutement lyonnaise pour ce joueur d’avenir. Car pour l’utilisation immédiate et notamment le remplacement de Rachid Ghezzal en partance également pour la CAN avec l’Algérie, ce n’est bien évidemment pas la solution idéale…