OL : Lyon ne balance pas le championnat rappelle Gonalons

Dans : OL, Ligue 1.

Maxime Gonalons, milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, après la victoire 1-2 à Angers : « Cela a été dur on ne va pas se mentir. Notamment en première période, où on n’avait pas de mouvements et beaucoup de déchets techniques. Ce n’était pas un grand Lyon mais ce sont les trois points les plus importants. La fin de saison est un peu bizarre, il faut tenir en championnat. Du bon, du moins bon, ce match est un peu à l’image de notre saison, mais on a aussi progressé dans le caractère. Maintenant, on a l’ambition d’aller au bout d’Europa League et ça pompe un peu l’énergie. On veut aller en Coupe d’Europe la saison prochaine, c’est quand même le plus important de bien terminer en championnat. On veut garder cette quatrième place, et ce résultat nous soulage même si cela a été très dur ».