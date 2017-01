OL : Lyon est sur courant alternatif, Génésio en a marre

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Génésio, entraîneur de l'OL, après la défaite contre Lille (1-2) : « Une nouvelle fois, on a joué une mi-temps sur deux, c'est insuffisant pour gagner une rencontre. On a fait un début de match invisible, battu dans tous les domaines. On a du mal à mettre du rythme d'entrée. On est logiquement mené au score à la mi-temps. On a réagi en seconde mi-temps avec d'autres intentions, mais ce n'est pas suffisant. On a eu beaucoup d'occasions, mais on a manqué de réussite et d'efficacité, au contraire de Lille, qui, avec son bloc défensif bas, a profité de nos erreurs athlétiques et techniques. Ces matchs à 17h, on a beaucoup de mal. C'est un problème mental je pense. Ce soir, il y a de la frustration et de la déception. On souhaite rebondir dès mardi lors du match de Coupe de France contre l'OM ».