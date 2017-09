OL : Lyon a recruté un milieu qui « pue le foot » au mercato

Dans : OL, ASC, Ligue 1, Mercato.

Dernière recrue estivale de l’Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombele est très attendu dans le Rhône. Il faut dire que l’international espoir français est doté d’un potentiel reconnu de tous et qui a de quoi faire saliver les supporters de l’OL. Pourtant, Guingamp a décidé de ne pas retenir le joueur en 2014, après trois saisons passées au sein du centre de formation breton. Responsable des U17, Philippe Lemaire souhaitait pourtant conserver le néo-Lyonnais, mais il n’a pas été écouté. Aujourd’hui, il regrette encore cette décision et dresse un portrait plein de louanges de l’ancien d’Amiens.

« On dira sobrement que je n’ai pas été forcément écouté. Le staff en place avait d’autres critères » explique-t-il au Progrès avant de poursuivre. « Sa première force, c’est sa qualité de passe. Elle est forte, précise, fouettée. Surtout, il sent le jeu. Il pue le foot. Il est capable de fulgurances, de percuter, de renverser le jeu, mais aussi de presser et de récupérer ». Titulaire au côté d’un joueur plus défensif dans un 4-2-3-1 à Amiens, le joueur a toutes les cartes en main pour s’imposer dans un schéma similaire à Lyon, où il devra épauler l’indispensable Lucas Tousart.