OL : Lyon a bien grillé un ténor anglais au mercato

Dans : OL, Mercato.

Etre à la lutte au mercato avec un club anglais du haut du pavé et parvenir à s’imposer, c’est le petit exploit qu’a réalisé l’Olympique Lyonnais.

En effet, la presse espagnole et notamment le journal AS affirment que si Pape Cheikh Diop va bien signer à l’OL prochainement, c’est en raison du gros effort financier effectué par Jean-Michel Aulas. S’il a été beaucoup question de la concurrence de Tottenham, ce n’est pas anodin. Le milieu de terrain avait beau avoir une clause libératoire à 30 ME, le duel s’est joué bien en-dessous de ce prix.

Ainsi, AS explique que le Celta Vigo a bien tenté de faire monter les enchères, mais que le club anglais n’a pas dépassé la barre des 8 ME, tandis que Lyon est allé jusqu’à 10 ME, en plus des 4 ME de bonus éventuels. Une offre qui a été jugée suffisante par le club galicien pour donner le feu vert à son joueur hispano-sénégalais, désormais attendu prochainement à Lyon afin de formaliser sa signature. Diop n’a d’ailleurs pas fait le déplacement à Séville pour le match de son équipe, et est donc attendu ce week-end dans la cité des Gones.