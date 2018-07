OL : Une énorme offre va tomber pour Marcelo, départ surprise en vue ?

Dans : OL, Mercato.

En quête d’un défenseur central pour former une charnière avec Marcelo, l’Olympique Lyonnais n’a clairement pas prévu de se séparer de son Brésilien.

Et pourtant, le club rhodanien va bien devoir prendre cette situation en considération. Annoncé depuis quelques jours, l’intérêt de West Ham pour l’ancien de Besiktas va se concrétiser par une offre copieuse, annonce Foot Mercato. Le club londonien, qui est parti pour un été de folie avec des offres de partout, a déjà recruté Issa Diop en défense centrale. Cela ne les empêche pas de se positionner pour Marcelo avec une offre qui pourrait monter jusqu’à 18 ME.

Non négligeable pour un joueur de 31 ans arrivé en 2017 pour 8 ME. Néanmoins, Lyon n’est pas dans l’optique de vendre ses titulaires, a récemment fait savoir son président, et après plusieurs départs enregistrés, le club rhodanien cherche plus à acheter qu’à vendre désormais. La difficulté pour faire signer un joueur en défense centrale n’incite pas l’OL à écouter les offres pour Marcelo, même si ce dernier, au départ désireux de rester à Lyon, serait tenté par l’idée de rejoindre la Premier League désormais.