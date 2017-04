OL-Lorient, ça comptait pour du beurre ose Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Les sympathisants lyonnais venus samedi au Parc OL pour voir le match entre leur équipe et Lorient seront contents de l’apprendre, la rencontre n’avait pas vraiment d’intérêt selon l’aveu même de leur président.

Histoire de remobiliser ses troupes pour le match de jeudi face à Besiktas, Jean-Michel Aulas a envoyé un message un message sur les réseaux sociaux, expliquant qu’il ne fallait pas tenir compte du résultat face aux Bretons de ce samedi soir. Bien évidemment, le but est de tourner la page en vue de la réception des Turcs, mais alors qu’à Lyon on parlait encore d’une possible troisième place à aller chercher la veille de la rencontre, cet aveu peut faire assez mal. Au point d’expliquer cette lourde défaite à domicile, alors que les Lyonnais ont souvent paru très loin du niveau de concentration exigée en Ligue 1.

« L’enjeu du match de mardi (ndlr : jeudi) contre Besiktas dépasse toutes les déceptions y compris celle d’un match sans réel enjeu : j’ai confiance dans notre OL », a ainsi avancé le dirigeant rhodanien, ce qui a eu le don d’horripiler quelques fans lyonnais qui se sont demandés pourquoi ils étaient allés à Décines samedi dernier.

@OL l'enjeu du match d mardi/ Besiktas dépasse toutes ls deceptions y compris celle d'1 match sans réel enjeu:j'ai confiance dans notre OL💪👏 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 9 avril 2017