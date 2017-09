OL : Les joueurs, Genesio, Al-Khelaïfi... Aulas a le sourire

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, après la défaite contre le PSG (2-0) : « Bravo au PSG, mais surtout à mes joueurs dont je suis fier ce soir. Ainsi que Bruno Genesio, qui a posé des problèmes tactiques au PSG. Les joueurs ont fait un grand match, je suis très fier d'eux. On repart sans point, mais c'est positif pour la suite. Nasser Al-Khelaïfi ? J'ai eu une longue discussion avec lui aujourd'hui. Si le débat de fond est occulté, on ne joue pas le rôle qu'on doit jouer. Donc j'ai lancé le débat, et sachant que les dirigeants parisiens sont ouverts, je pense qu'on va trouver les solutions pour améliorer le futur du football français ».