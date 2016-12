OL : Le prix de Djordjevic déjà en chute libre pour Lyon

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen, Serie A.

Tandis que Gianluca di Marzio évoquait un possible prix de 15ME demandé par la Lazio pour céder Filip Djordjevic à l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato d'hiver, Sky Sports Italie annonce de son côté que le club romain va réclamer moins de la moitié aux dirigeants lyonnais pour leur vendre l'ancien attaquant de Nantes, dont la carrière a décliné ces derniers mois.

Le média italien confirme que des contacts existent entre l'OL et la Lazio et que les dirigeants romains pourraient rapidement « accueillir » leurs homologues lyonnais afin négocier ce transfert de Filip Djordjevic, dont la valeur est estimée à 4ME par le site spécialisé TransfertMarkt. Agé de 29 ans, l'attaquant serbe a quitté Nantes il y a deux ans pour la Lazio et son retour à l'Olympique Lyonnais serait évidemment un joli coup réussi par les dirigeants rhodaniens en quête d'un renfort offensif lors du mercato d'hiver. La piste Juan Iturbe semblant réellement très difficile à concrétiser, ce dernier préférant rester en Serie A, la venue de Djordjevic serait définitivement mieux qu'un second choix.