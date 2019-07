OL : Suso pour oublier Fekir au mercato, Lyon fait le forcing !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Dans les colonnes de L’Equipe ce mercredi, Sylvinho l’a avoué : Lyon ne sait pas encore quelle stratégie adopter pour remplacer Nabil Fekir, dont le départ au Bétis Séville contre 20 ME a été officialisé la semaine dernière. Pour l’heure, le staff rhodanien temporise, et attend de voir l’attitude de l’équipe durant les matchs amicaux avant d’éventuellement se positionner sur un milieu relayeur ou sur un joueur davantage technique, au profil similaire à celui de Nabil Fekir. Dans le cas où Lyon déciderait de recruter un meneur de jeu pour combler la perte de son champion du monde, une piste se dégage clairement au mercato.

Il s’agit de celle menant à Suso, le virtuose du Milan AC. Déjà évoqué par L’Equipe il y a plusieurs jours, le dossier est relancé cette semaine par Stadio Sport. Le média italien affirme que l’OL s’est « lancé à la conquête » du joueur espagnol afin de remplacer poste pour poste Nabil Fekir. Néanmoins, plusieurs écueils risquent de compliquer la tâche de l’OL afin de conclure cette opération : le prix du joueur, estimé à 40 ME par la direction lombarde, mais également la rude concurrence. Car en Italie et en Espagne, Suso jouit d’une excellente cote et serait dans les radars de l’AS Roma et du FC Séville. La tâche s’annonce donc sacrément rude pour Lyon, qui possède néanmoins de sérieux atouts.