OL : Le pire et le meilleur souvenir européen d’Aulas

Dans : OL, Coupe d'Europe.

Plus de 25 ans après les débuts européens de Lyon sous l’ère de Jean-Michel Aulas, le président lyonnais va vivre ce jeudi à Rome son 200e match de Coupe d’Europe à la tête du club rhodanien.

Une performance qui le classe bien évidemment au sommet des présidents français dans ce classement, et qui démontre l’incroyable longévité et régularité de JMA avec l’OL. Interrogé dans L’Equipe sur cette passion débordante pour la Coupe d’Europe, Aulas a bien voulu se prêter au jeu en dévoilant son meilleur et son pire souvent de Coupe d’Europe.

Pour le pire, il faut aller du côté de la Slovénie, et une élimination peu glorieuse à Maribor en tour préliminaire de la Ligue des Champions, alors que Lyon commençait tout juste à avoir des ambitions nationales comme européennes, en août 1999. « On n’était pas encore champion, mais c’était la première opportunité de jouer la C1 », regrette encore JMA. La Ligue des Champions, Lyon l’a ensuite arpenté, avec en point d’orgue l’élimination du Real Madrid. « La qualification au Real Madrid en février 2010, en huitièmes de finale, grâce au but de « Mire » Pjanic », se remémore JMA, qui sait que ce souvenir est encore ancré dans la tête de beaucoup de supporters lyonnais plusieurs années plus tard.