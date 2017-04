OL : Le mercato, l’Europe, Genesio, un retour, Juninho se confie

Dans : OL, Mercato.

A l’aube d’un match qui pourrait emmener Lyon vers les demi-finales d'Europa League, donner la parole à Juninho semble inévitable.

L’ancien numéro 8 de l’Olympique Lyonnais a donc balayé l’actualité du club rhodanien pour L’Equipe, à commencer par l’enchainement entre la déconvenue face à Lorient, et le match parfait qu’il faudra réaliser face au Besiktas. « La difficulté de cette équipe, c'est d'être régulière au haut niveau. Mais pour moi, elle reste capable de bien terminer en Ligue Europa. Perdre 4-1 à la maison le match précédent, ça met le doute dans la tête des supporters mais ce n'est plus le moment d'y penser. Jusqu'ici, ils ont bien joué en Ligue Europa. Après, c'est sûr qu'il faut faire des efforts pour ne pas répéter des matches comme celui de Lorient, pour avoir plus d'équilibre sur la saison. Mais avec une équipe jeune, il y a toujours des moments difficiles dans une saison », a souligné le Brésilien, qui ne veut pas enfoncer Bruno Genesio, qu’il a connu comme adjoint alors qu’il était encore joueur.

L'OL était loin du compte pour le recrutement

« A mon époque, c'était un adjoint très important, alors que le staff était encore réduit. Aujourd'hui, il a la connaissance de tout l'effectif mais pas l'expérience d'un autre club. Ça, ça joue un peu », a confié Juninho, parfois annoncé comme le futur coach de l’OL, et qui ne dirait pas non à un retour dans le Rhône. « S'il y a un bon projet, oui. C'est le club dans lequel j'ai été le plus performant, c'est le club que j'aime et j'ai la reconnaissance des gens. Mais il faudrait un plan et avoir du temps pour travailler », a demandé le septuple champion de France, qui se réjouit toutefois de voir que l’OL a décidé d’étoffer sa cellule de recrutement en vue de l’été prochain. « Certains clubs en Europe ont quarante ou cinquante personnes qui regardent les matches. Ça ne peut pas être sous la responsabilité d'une seule personne », a rappelé la légende du club, pour qui cette situation ne collait pas avec les grandes ambitions européennes qui s’est fixé l’OL.