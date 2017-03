OL : Le Graët révèle pourquoi il a voulu Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

C'est officiel depuis samedi midi, Noël Le Graët va rester pendant quatre ans de plus aux commandes de la Fédération Française de Football. Et au sein de la liste du président réélu, la présence de Jean-Michel Aulas est évidemment remarquée, le patron de l'Olympique Lyonnais ne s'étant pas ménagé pour faire réélire Noël Le Graët. Evoquant cette participation de Jean-Michel Aulas au sein des instances du football français, le patron de la FFF s'en est réjoui et a dit pourquoi cela était très important.

« C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, par rapport à d'autres quelquefois, qui connaît bien le foot français et a connu toutes les aventures du foot professionnel. Il est jeune, c'est pour ça qu'il est aussi tonique. Et sans lui le foot féminin ne serait pas à ce niveau. J'aime bien les gens de qualité, je préfère qu'ils soient à côté de moi. On ne va pas le changer, mais je sais qu'il va apporter au foot français ce qu'il a réussi à Lyon », a fait remarquer Noël le Graët, qui souhaite faire du président de l'OL un des hommes forts de son nouveau mandat.