OL : Le déclic, Lucas Tousart ne l’a pas eu à Lyon

Dans : OL, Equipe de France.

Acheté à Valenciennes lors de l’été 2015 avec le profil d’un joueur capable de progresser encore à Lyon avant d’être totalement intégré à l’équipe première, Lucas Tousart réalise cette mission de manière parfaite.

Même si, dans le monde du football, la patience est rarement observée, le club comme le joueur ont su attendre le bon moment pour montrer que ce choix avait du sens. Et cette saison, au moment de prendre la relève de Maxime Gonalons avec les suspensions puis les pépins physiques du capitaine rhodanien, l’ancien valenciennois a parfaitement tenu son rang, répondant notamment de belle manière lors de la dernière victoire à Monaco (1-3). Une réussite qui est, selon l’intéressé, surtout liée à son éclosion lors de l’Euro U19 remporté par les Bleuets l’été dernier.

« L’année dernière, on peut le dire, je n’étais pas en confiance. Ça a été une année compliquée car quand tu n’as pas de temps de jeu tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas inscrit dans le projet de l’équipe, tu as du mal à te projeter, et du coup ça se retranscrit sur tes performances. Ça a été dur, mais j’ai acquis de la confiance avec l’Euro. Pour moi, ce qui a changé, c’est avant tout avec l’Euro que j’ai fait. Je pense que certaines personnes ont compris des choses sur moi et ont vu le potentiel que j’avais. Cette compétition m’a fait du bien, on a compris que j’étais prêt à jouer au haut niveau. J’ai progressé footballistiquement, mais aussi dans la tête. Il y a eu un véritable changement quand je suis rentré de l’Euro. Aux entraînements, je sentais que j’étais bien, même si le coach ne me prenait pas tout de suite dans le groupe. J’ai vraiment senti un changement », a confié Lucas Tousart dans les colonnes de Foot Mercato. Une preuve qu’aller chercher les meilleurs jeunes joueurs français dans leur catégorie peut aussi rapporter gros, même si cette opération peut parfois prendre du temps.