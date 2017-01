OL : Le clan Grenier confirme, il fonce vers la Roma

Dans : OL, Mercato.

Au moment où sa tentative de prêt à Nice venait d’échouer, Clément Grenier n’avait plus beaucoup de cordes à son arc pour changer de club cet hiver. Mais en très peu de temps, des discussions ont eu lieu avec la Roma et ont abouti à un premier accord de principe pour un prêt avec option d'achat à hauteur de 3,5 ME. Interrogé par Radio Scoop, le conseiller du milieu de terrain a confirmé que son joueur prenait la direction de Rome, même s’il reste des éléments à finaliser.

« Nous sommes effectivement en route pour Rome, mais il reste encore des choses à valider sur place », a confirmé le représentant de Clément Grenier. Si l’OL est prêt à faire des efforts en cédant son joueur en prêt, c’est toujours le salaire de Grenier qui est le clé de voûte d’un changement de cap. Mais si le joueur et son entourage font le déplacement dans la Ville Eternelle, c’est très certainement que les discussions sont bien avancées sur les points sensibles, et qu’à 26 ans mais à peine 10 matchs par saison sur les trois dernières années, le joueur est bien parti pour tenter de relancer sa carrière en Serie A.