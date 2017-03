OL : Le chantage de certains joueurs, ça dégoûte Govou

Dans : OL, Ligue 1.

L'annonce par France-Football des salaires des joueurs les plus payés de la planète a remis un petit coup de projecteur sur les stars de ce sport qui gagnent des montagnes d'argent. Mais, tout le monde n'est pas au niveau des joueurs du PSG, le sujet du fric étant souvent peu discuté au sein des vestiaires. Evoquant le rapport entre les footballeurs et l'argent, Sidney Govou avoue que c'est un sujet un peu tabou. Mais l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais admet que certains comportements ont tendance à l'énerver.

Et Sidney Govou d'en dire plus. « Dans n’importe quel corps de métier, on ne demande pas forcément à son voisin ce qu’il gagne. Ce n’est pas une discussion qu’on avait régulièrement. Ça peut créer des tensions. Un joueur pouvait se sentir lésé si un autre avait été augmenté. S’il y avait une grille préétablie, il n’y avait pas de problème. Demander une augmentation ne me dérangeait pas. Intellectuellement parlant, la démarche est normale. Ce qui est gênant, ce sont ces joueurs qui réclament après trois bons matches (…) Aujourd’hui, certains joueurs sont surpayés. On est rentrés dans un truc où les clubs acceptent trop facilement les menaces des joueurs et sont pris en otage » », fait remarquer, dans l'hebdomadaire footballistique, Sidney Govou, conscient que tout cela n'est pas bon pour l'image de son sport.