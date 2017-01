OL : Lacazette, une machine à buts enfin en équipe de France ?

Dans : OL, Equipe de France.

Auteur d’un doublé ce dimanche face à Marseille, Alexandre Lacazette a confirmé qu’il était actuellement au cœur d’une saison pleine.

Avec désormais 112 buts marqués avec Lyon, il continue de se faire sa place dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club. Les chiffres parlent clairement pour lui, car il est aussi le meilleur marqueur de buts français des grands championnats européens sur les cinq dernières saisons, avec 80 réalisations. Mieux que Karim Benzema, Olivier Giroud ou Antoine Griezmann. De quoi penser à l’équipe de France ? L’attaquant rhodanien, qui sait qu’il n’a pas les faveurs de Didier Deschamps, ne veut rien promettre, surtout que les prochains matchs auront lieu en mars.

« Les Bleus ? C’est un peu loin. Je pense d’abord à l’OL et on verra si je tape dans l’œil du sélectionneur », a confié un Alexandre Lacazette qui continue de poursuivre Edison Cavani pour le titre de meilleur buteur du championnat de France. En tout cas, Didier Deschamps pourra noter sa complicité naissance non pas avec Nabil Fékir, mais bien avec un autre international sélectionnable : Mathieu Valbuena.