OL : La Premier League débarque avec de gros atouts pour Gaspar !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

En répondant via Twitter à une question sur l'avenir de Jordy Gaspar, Jean-Michel Aulas ne se doutait peut-être pas que cela allait provoquer autant de vagues. Car si le président de l'Olympique Lyonnais semblait d'une confiance absolue concernant la signature du jeune défenseur de 19 ans, les échos en provenance de son agent étaient moins positifs. En effet, le représentant de Jordy Gaspar reconnaissait que la priorité était donnée à l'OL, mais que des clubs se bougeaient déjà dans les coulisses afin de pouvoir rafler la mise si aucun accord n'était trouvé entre Gaspar et son club formateur.

Et ce mercredi, L'Equipe affirme qu'effectivement des équipes allemandes et anglaises seraient déjà sur les rangs pour accueillir celui dont le contrat de stagiaire pro s'achève en juin prochain. Parmi ces clubs, Bournemouth, actuel 12e de Premier League, qui aurait fait une très belle offre financière à Jordy Gaspar, avec en plus un engagement sur son temps de jeu. De quoi forcément faire réfléchir le défenseur qui n'a participé qu'à trois rencontres depuis le début de saison à l'Olympique Lyonnais. Après Rachid Ghezzal, c'est donc peut-être un deuxième casse-tête qui se profile pour Jean-Michel Aulas.